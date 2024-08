32. skok na Roglo: najhitrejša Marko Plank in Špela Škrajnar

Z 32. kolesarskim skokom na Roglo je danes najhitreje opravil Marko Plank (KK Pocinkovalnica Celje), sicer že zmagovalec na isti ‘dirki’ leta 2016. Za 13,6 kilometra dolgo progo s povprečno 7,2-odstotnim naklonom in 1.100 metri višinske razlike je potreboval 42 minut in 47 sekund. Med ženskami je lansko zmago ubranila Špela Škrajnar (Genesha Team), ki je za pot od Hotela pod Roglo do vrha vzpona potrebovala 53 minut in 18 sekund. Več v četrtek v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Jure Mernik, Kolesarski klub Rogla

