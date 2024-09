30 let delovanja skupine Vivere

Vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice letos obeležuje 30 let delovanja, nastala je novembra 1994. Zadnje desetletje skupino vodi Nastja Stegne.

V treh desetletjih delovanja se je v zasedbi menjalo že veliko pevk in tudi sedem pevskih vodij. Od leta 2014 je umetniška vodja skupine Nadja Stegne, ki je bila tudi dolgoletna pevka zbora Carmina Slovenica, kjer je bila asistentka in vodja njihove pevske šole. V desetih letih delovanja pri skupini Vivere je, kot pravijo članice, skupino dvignila na raven, ki jim jo zavida veliko skupin. Pod njenim vodstvom so namreč opravile že vrsto uspešnih nastopov, tekmovanj in festivalov, hkrati pa poglabljajo prijateljstvo in povezanost.

Nastopi in zgoščenka

Vsako leto Vivere pripravijo več samostojnih koncertov, od tega dva do tri tradicionalne koncerte z gosti – božični koncert v Viteški dvorani Slovenska Bistrica in božični koncert v Zavodu za prestajanje kazni Maribor. Zelo rade sodelujejo tudi z drugimi vokalnimi in instrumentalnimi skupinami in posamezniki. Sodelovale so že z mnogimi zvenečimi imeni slovenske glasbene scene, kot so npr. Vlado Kreslin, Sašo Hribar, Langa, Gemaj in drugi. Pa tudi z mnogimi plesalci, lutkovnimi skupinami, pravljičarji in še bi lahko naštevali.

Ne prepevajo pa Vivere samo v Sloveniji, temveč tudi po tujini. Njihov prvi nastop v tujini se je tako zgodil pred več kot 20. leti na »Srečanju treh dežel, Italije, Avstrije in Slovenije« v italijanskem Bellunu, kjer so nastopile kot edina mala ženska skupina in bile deležne velikega navdušenja.

Vivere so leta 2008 posnele zgoščenko z naslovom Vivere, živeti in uživati življenje in od takrat naprej je promocija skupine postala lažja, s tem pa tudi dostop na različna tekmovanja in festivale.

Uspešne na tekmovanjih

Tekmovanj in festivalov se Vivere z veseljem udeležujejo, na njih pa dosegajo tudi zavidljive rezultate, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Zadnjo nagrado v tujini so osvojile novembra 2023 na mednarodnem tekmovanju »Lisbon sings 2023«, kjer so v kategoriji enakih glasov dosegle zlato priznanje. V Sloveniji so na območni reviji malih skupin Vivere vedno izbrane na regijsko raven, v zadnjih dveh letih pa celo na državno raven, kar je za malo vokalno skupino velik uspeh.

Prejele so tudi več posebnih nagrad, in sicer ob 20. obletnici delovanja Romihovo priznanje za življenjsko delo, leta 2017 najvišje priznanje JSKD za izjemne dosežke pri poustvarjanju področja ljubiteljske kulture in tudi najvišjo nagrado občine Slovenska Bistrica na področju kulture – Listino občine Slov. Bistrica, za posebne dosežke in uspehe, ki imajo poseben pomen za promocijo, razvoj in napredek Občine Slovenska Bistrica.

30 let delovanja so Vivere obeležile z junijskim koncertom, ki je bil hkrati praznovanje obletnice in zaključni koncert sezone. Ob tej priložnosti so od Zveze kulturnih društev Slov. Bistrica ter JSKD OI Slovenska Bistrica prejele jubilejno priznanje in nagrado za 30 let uspešnega delovanja.

Za konec pa Vivere dodajo, da se veselijo novih 30 let in svoje delo nadaljujejo kot do sedaj – z entuziazmom in nalezljivo ljubeznijo do glasbe in petja. (S. Vouk, Foto: Arhiv skupine Vivere)