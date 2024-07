29 medalj za bistriški Twirling klub Sašo na Evropskem prvenstvu EFBT v twirlingu

Od 5. do 7. julija je v čeških Teplicah potekalo Evropsko prvenstvo EFBT v twirlingu. Del slovenske ekipe je bil Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice, ki je tako nastopil še na zadnjem tekmovanju sezone 2023/2024 in se domov ponosno vrača z dvanajstimi zlatimi, osmimi srebrnimi in devetimi bronastimi kolajnami. Dosegli so še šest četrtih, šest petih in eno šesto mesto. Slovenija je v skupnem seštevku dosegla prvo mesto in posebno nagrado za najboljšo skupino prvenstva, ki jo je osvojil team iz Twirling kluba Sašo. Kot so sporočili iz bistriškega kluba, je celotna sezona domačega kluba, ki je poleg tekmovanj na domačih tleh uspešno tekmoval vse od Amerike, Španije pa do Češke, bila zelo uspešna in na to je klub izjemno ponosen. (Tekst in foto: Twirling klub Sašo)