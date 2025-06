28-letka Radia Rogla: še ena NEPOZABNA ZABAVA

Še ena zabava, ki bo zapolnila nekaj prostora v naših albumih lepih spominov, je za nami. V Slovenskih Konjicah smo tudi letos uspešno izpeljali največjo brezplačno zabavo ob začetku počitnic – tokrat že 28-letko Radia Rogla

Uvod v 28-letko Radia Rogla je bil tradicionalno plesno obarvan – v sklopu ‘otroške letke’ so se predstavili plesalci Plesne šole Pika, Jay Dance Studia in Plesne skupine Hype. Za plesno-pevsko animacija je poskrbela Tinkara Fortuna, v uvodnem delu zabave, za katerega smo odmerili približno uro in pol, pa je na oder stopila še Eva Boto.

1 od 11

Osrednji del praznovanja 28 let Radia Rogla so odprli Modrijani. Večtisočglavo množico zabave željnih so nato zabavali: ansambel Stil, Domen Kumer, Miran Rudan & Vili Resnik, Burjana, Tanja Žagar, Dejan Dogaja & 6 Pack Čukur, VamPIR, Alya, Popstars4ever in Žan Serčič, glasbeno zabavo pa je s polnočnim koncertom končal Dejan Vunjak.



1 od 8

2.del



1 od 12

3. del

1 od 6

Mestni trg je bil poln ljudi dobre volje.

1 od 4

Luštno je bilo tudi ob odru in v zaodrju.

1 od 13

Odpeljali jih bomo na morje!

V sklopu 28-letke bomo tudi to poletje dobrodelni, saj bomo kar dva avtobusa starih staršev in vnukov ob podpori Banke Sparkasse odpeljali na izlet na morje. Sedeži na avtobusih so že zasedeni, smo pa potnikom simbolično predali sedeže prav na odru 28-letke. Izlet poteka ob pomoči Humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Na velikem odru 28-letke Radia Rogla smo razglasili tudi rezultate trinajste akcije ‘Naj osebnost NOVIC’. Bralci NOVIC so z največ dodeljenimi glasovi odločili, da je življenje na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem lani od devetih finalistov najbolj zaznamoval predsednik Nogometnega kluba Zreče Andraž Boček, ki je po požaru, v katerem so izgubili klubske prostore in opremo, skupaj s kolegi in dobrimi ljudmi poskrbel, da nogomet v Zrečah igrajo še naprej.

Tradicionalno smo podelili še priznanje NOVIC za življenjsko delo. Po presoji uredništva si ga zaslužil Marija Medven, ki je vse svoje življenje posvetila skrbi za druge.

1 od 4

* Z edinstvenimi zapestnicami, ki jih je podarilo podjetje Fagus Gis, smo obarvali ritme na 28-letki.

* Obiskala sta nas popotnik Oliver Tič in njegova Carlitos, ki sta začasno prekinila svojo pot okoli sveta.

* Med obiskovalce smo razdelili nekaj poletnih nagrad podjetja Vitapur.

* Zabaviščni park Lunapark Slovenija je ponujal avtodrom, otroški vrtiljak, vlakec in ‘Star dance’.

* Podjetje Slopak je zastopal ježek Jožko, ki obiskovalce slovenskih prireditev spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov.