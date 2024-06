V Slovenskih Konjicah pravkar poteka največja brezplačna zabava ob začetku počitnic – 27-letka Radia Rogla.

Uvod v najboljšo štajersko zabavo ob začetku poletnih počitnic je bil tradicionalno plesno obarvan – predstavili so se plesalci Plesne šole Pika in Jay Dance Studia. S slednjimi je nastopil tudi Dejan Dogaja. Nadaljevali smo z Odrom mladih, kjer so nastopile mlade nadarjene pevke Sofija Mrzdovnik, Kira Štruc Jurički in Nuša Pliberšek.

