23-letni Rok Seidl iz Pongraca, ki je po hudi nesreči na vozičku, potrebuje novo vozilo

Pri Rdečem križu v Žalcu zbirajo denar za 23-letnega Roka Seidla iz Pongraca. Rok je po hudi prometni, ki se je zgodila pred šestimi leti blizu njegovega doma, na invalidskem vozičku. Zdaj potrebuje novo prilagojeno vozilo.

Rok je bil v prometni nesreči huje ranjen pri svojih 17. letih. Zaradi poškodbe 3. in 4. vratnega vretenca ter živčevja je odtlej hrom.

Po treh mescih okrevanja so ga napotili na rehabilitacijski center URI Soča, kjer je nadaljeval zdravljenje. Sčasoma je začel delno premikati levo roko in se učil upravljanja z električnim vozičkom ter umivati zobe.

Potrebna je bila prenova in prilagoditev bivalnega prostora njegovim potrebam.

Staro vozilo je dotrajano

“Na začetku so ga domov vozili v osebnem vozilu, kar je bilo zaradi neprilagojenega avtomobila zelo naporno. Potrebovali so večji avto, ki je posebej prilagojen. Starša sta takrat zbrala svoje prihranke in kupila kombi.

Zaradi visokih cen vozil sta bila primorana kupiti starejši kombi, ki mu je kljub pogostim okvaram do sedaj omogočal normalen prevoz. Prilagojeno vozilo, ki ga je Rok uporabljal do sedaj, je dotrajano, zato upa, da si bo lahko zagotovil novega s pomočjo donacij posameznikov in podjetij. Finančna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun in prekoSMS-sporočil,” je povedal sekretar žalskega Območnega združenja Rdečega križa Matjaž Črešnovar.

Podatki za nakazilo:

TRR: SI56 6100 0002 7180 620, sklic: SI00 11, namen: Pomoč Roku, koda: CHAR, naziv: RKS – OZ Žalec ali preko

SMS-donacije: pošljite SMS sporočilo s ključno besedo ZID5 na številko 1919 in prispevali boste 5 evrov za pomoč pri nakupu prilagojenega vozila za Roka. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, T-2 in A1.

Še vedno skuša ostajati pozitiven in hvaležen za življenje

Rokovo življenje pred nesrečo je bilo polno energije; adrenalina in sreče, bil je živahen. Čas je rad preživel v naravi s prijatelji in živalmi, veselilo ga je delo na sosedni kmetiji in pri babici, kjer se je veliko naučil; pomagal ji je pri košnji, hranjenju živali ter vsakdanjih opravilih, kar mu je veliko pomenilo.

Prišel je dan, ki mu je spremenil življenje: »Na cesti blizu doma sem zapeljal na bankino, volana nisem mogel več nadzirati in zavil sem z ceste. Pred prihodom reševalcev sem bil pri zavesti in že telesno hrom od vrata navzdol, odpeljali so me na urgentni center Splošne bolnišnice Celje, kjer sem bil takoj hospitaliziran. Zaradi poškodbe 3.-4. vratnega vretenca in poškodovanega živčevja sem ostal hrom, potem so sledila razna razgibavanja in transport z invalidskim vozičkom,« je povedal Rok.

Po zaključeni rehabilitaciji je odšel domov, kjer so se s starši učili in navajali novega življenja, kljub težki situaciji so se navadili in začeli živeti s tem. »Kolegi in kolegice so me še vedno obiskovali in podpirali, seveda pa je tudi to sčasoma minilo, ostali so le še pravi prijatelji, mama in brat, ki mi vsakič polepšajo dan in dajo moč za življenje. Še vedno poskušam ostajati pozitiven in hvaležen za življenje,« je dejal Rok.

Težke dni in situacije si popestri z glasbo, sprehodi, fotografiranjem, sproščanjem v naravi, druženjem s prijatelji, itd. Živi aktivno življenje, ki ga hoče začeti znova in uspeti v balinčkanju. Rok je povedal: »Enkrat sem se že preizkusil v tem športu in bilo mi je všeč, a zaradi dolgih voženj na treninge in ne ravno odličnega stanja vozila se še nisem odločil za to. Upam da bom v kratkem imel lažji in bolj udoben prevoz ter se aktivno začel ukvarjati z boocho, mogoče tudi na paraolimpijskih tekmovanjih.«

(Besedilo in foto: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec)