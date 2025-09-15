22. PRAZNIK BUČ Straničani osvojili nagrado za naj bučni recept

Na 22. Prazniku buč, ki je v soboto, 13. septembra, potekal v Središču ob Dravi, je Turistično olepševalno društvo Stranice prejelo prvo nagrado za naj bučni recept 2025.

Zmagovalna jed, slana bučna rulada s šunko, je navdušila tako strokovno komisijo kot obiskovalce, ki so svoje glasove oddali prek družbenih omrežij. Avtorica recepta je Vilma Topolšek (Kmetija Urška), ki je z izvirno kombinacijo okusov in estetsko predstavitvijo osvojila največ točk.

Dosežek je za Stranice lep poklon ustvarjalnosti in prizadevnosti članov društva, ki tudi na področju kulinarike skrbijo za promocijo domačih krajev, so ob tem sporočili iz TOD Stranice.

ZMAGOVALNI RECEPT

Slana bučna rulada s šunko

Sestavine za testo:

3 jajca

1 žlička soli

3 žlice moke

1 kisla smetana

4 žlice mletih bučnih semen

1 pecilni prašek

2 žlici bučnega olja

Nadev:

kisla smetana

hren

4 žlice skute

šunka

Priprava:

Jajca stepemo in primešamo moko s pecilnim praškom, sol, kislo smetano ter mleta bučna semena.

Testo vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo pri 180 °C.

Pečeno testo zavijemo v vlažno kuhinjsko krpo in pustimo, da se ohladi.

Za nadev zmešamo kislo smetano, hren in skuto, začinimo s ščepcem soli.

Ohlajeno testo premažemo z nadevom, obložimo s šunko in zvijemo v rulado.

Pred serviranjem pustimo, da se dobro ohladi.

Če želite izrazito zeleno barvo, v maso dodajte 2 žlici zmiksane špinače.

Več o Prazniku buč in drugi recepti: