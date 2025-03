19 let nakupovalnega in družabnega središča

Citycenter Celje je prejšnji teden praznoval svoj 19. rojstni dan. Ob 19-letnici delovanja že zrejo v prihodnost in obljubljajo stalno prilagajanje potrebam obiskovalcev. Teh je dnevno več kot petnajst tisoč.

Citycenter Celje je pretekli teden obeležil devetnajst let delovanja v zabavnem in živahnem slogu. Za obiskovalce so pripravili pestro dogajanje, polno zabave, nagrad in prijetnih presenečenj.

V vsem tem času je bilo več prelomnih trenutkov let, ki so pomembno zaznamovala razvoj največje nakupovalne destinacije na Celjskem. Preveč, da bi jih strnili celo po letih delovanja: »Mnogi Celjani se zagotovo spomnijo odprtja Citycentra Celje leta 2006, ki je prinesla bistveno širšo ponudbo priznanih blagovnih znamk in sodobnejšo nakupovalno izkušnjo. Leta 2014 smo prenovili vzhodni del nakupovalnega središča pri Hervisu, s čimer smo posodobili notranji videz in popestrili nakupovalno doživetje. Leta 2016 smo izvedli celovito prenovo garažne hiše, kar je bistveno izboljšalo dostopnost,« izpostavi Darja Lesjak, center menedžerka Citycentra Celje.

Sledijo trajnostnim smernicam

Dejstvo, da držijo primat največjega nakupovalnega središča v tej okolici, pa nikoli ni bil razlog, da bi ‘zaspali na lovorikah.’ Prej obratno, svojo moč so izkoristili za prilagajanje trgu in željam obiskovalcev s posodabljanjem notranjosti centra, pa tudi: »Z uvajanjem trajnostne tehnologije, s širjenjem ponudbe z novimi shop-partnerji in blagovnimi znamkami ter prenovami prodajaln, da lahko svojim obiskovalcem vedno ponudimo najboljše, kar sodobno nakupovalno središče omogoča,« poudarja sogovornica.

Tudi v prihodnje ne bo nič drugače. Predvideno je, da bodo še naprej posebno pozornost namenjali trajnostnemu razvoju, posodobitvam in urejanju nakupovalnega središča: »Da bomo obiskovalcem še naprej zagotavljali zanimivo, prijetno in udobno nakupovalno izkušnjo.«

Lani 4,7 milijona obiskovalcev

V zadnjih dveh desetletjih so se spremenile tudi nakupovalne navade – zaprtje prodajaln ob nedeljah, pandemija in izjemno hitra rast spletnih prodajaln so kupce iz fizičnih trgovin zvabili na splet.

Glede prostih nedelj Lesjak pravi, da so: »Obiskovalci svoje obiske in nakupe prerazporedili na ostale dni v tednu, kar pomeni, da smo uspeli ohraniti visok obisk in zadovoljstvo strank.« Lani so tako zabeležili 4,7 milijona obiskovalcev, kar v povprečju pomeni okoli 15.600 dnevno. »To potrjuje, da smo priljubljena nakupovalna destinacija in središče družabnega dogajanja v širši celjski regiji.« Več o tem preberite v aktualni številki časopisa Celjan, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov s praznovanja. (Foto Mediaspeed)