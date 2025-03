Pogovor s poveljnikom Gasilske zveze Sl. Bistrica, ki letos obeležuje 70 let

David Prelog je poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, ki letos obeležuje 70 let delovanja. Vodi in usklajuje operativno delo 14 gasilskih društev v občinah, ki so vključene v zvezo. Z njim smo se pogovarjali o pomenu gasilstva, sodobni opremi, mladih gasilcih in izzivih, s katerimi se srečujejo.

Kako se je začela vaša gasilska pot in kakšna je vaša vloga v gasilstvu danes?

Moja gasilska pot se je začela že v otroštvu, saj izhajam iz gasilske družine. Tako sem se tudi sam pridružil gasilskim vrstam v PGD Slovenska Bistrica. Postopoma sem spoznaval veščine in način življenja gasilstva, od pionirja, mladinca, vse do operativnega gasilca. Sodeloval sem na številnih intervencijah, opravil vsa temeljna gasilska izobraževanja do stopnje višjega gasilskega častnika in začel prevzemati odgovorne funkcije v društvu.

Leta 2018 sem prevzel funkcijo poveljnika Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Moja glavna naloga je vodenje in usklajevanje operativnega dela vseh društev v zvezi, skrb za opremljenost, usposabljanje članstva ter organizacijo delovanja.

Gasilska dejavnost ni le gašenje požarov. Katere druge naloge so danes enako pomembne?

Gašenje požarov že dolgo ni več edina dejavnost gasilstva, saj se vedno pogosteje srečujemo z različnimi nesrečami, pri katerih smo gasilci ključen del reševanja.

Posredujemo pri naravnih nesrečah, kot so neurja, toča, vetrolomi, snegolomi, žled, poplave, plazovi in suša, ter pri nesrečah v prometu, z nevarnimi snovmi, pri delovnih in športnih nesrečah … Vse te dejavnosti so opredeljene v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Zakonu o varstvu pred požari. Da bi bilo nesreč čim manj, gasilci delujemo tudi na področju preventive. Hkrati pa moramo biti za intervencije ustrezno usposobljeni in psihofizično pripravljeni, da delo opravimo učinkovito in brez poškodb.

1 od 3

Ob spremljanju januarskih požarov v Los Angelesu in požarov na Krasu se vedno znova zavemo pomena organiziranosti gasilstva v Sloveniji.

Organiziranost gasilcev v Sloveniji je svojevrsten fenomen. V svetu takšne sestave prostovoljnih enot gasilcev, ki se tako številčno in hitro odzovejo na intervencije, ne poznajo in jih nimajo. Večina držav ima gasilstvo organizirano v poklicnih sestavih in imajo manj prostovoljcev.

V Sloveniji je letno skoraj že 18.000 interventnih dogodkov. Na skoraj treh četrtinah vseh reševanj igrajo ključno vlogo prav prostovoljni gasilci.

Skozi leta se je oprema, ki jo uporabljate pri intervencijah, precej spreminjala. So gasilci na Bistriškem danes dobro opremljeni?

Gasilska zveza Slovenska Bistrica združuje 14 prostovoljnih društev iz štirih občin. Vsa društva so opremljena z nekaj več opreme, kot jo minimalno predpisuje uredba o organiziranju in opremljanju gasilskih enot. Trudimo se slediti razvoju sodobne reševalne tehnike in zaščitne opreme. Mislim, da nam to dokaj dobro uspeva, saj imajo vsi operativni gasilci novejšo zaščitno obleko za požare in tehnična posredovanja. Še kakšno leto in bodo vsa društva zamenjala njihova najbolj obremenjena gasilska vozila.

V GZ imamo ob specialni opremi za določene vrste intervencij na razpolago zglobno dvigalo in avtolestev s košaro za reševanje in gašenje z višin, specialna vozila za prometne nesreče, nevarne snovi, industrijo, čolna, manjši vozili za gašenje gozdnih požarov, za varovanje okolja, poveljniška vozila, tudi gasilski dron itd. Mogoče manjka le še gasilsko vozilo s teleskopskim dvigalom, ki bi dopolnilo specialna vozila za več vrst intervencij. Uporabljamo pa tudi veliko novih digitalnih aplikacij, ki so nam v pomoč za lažje vodenje in koordinacijo na intervencijah.

V zvezi obeležujete 70-letnico. Kaj se vam zdi ključno poudariti ob tem jubileju?

Letos praznujemo 70 let Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti bomo jeseni (septembra in oktobra) pripravili svečano akademijo v Gradu Slovenska Bistrica, veliko gasilsko parado skozi mesto ter večjo gasilsko prikazno vajo.

V teh sedmih desetletjih je gasilstvo postalo glavna reševalna sila v državi in s svojo organiziranostjo prispevalo k združevanju ter poenotenju gasilskih enot po vsej Sloveniji. Obenem je na splošno dvignilo ugled gasilstva. Ob tem bi se rad zahvalil vsem gasilcem in gasilkam za njihovo predanost ter občanom za podporo.

Kako se mladi vključujejo v gasilstvo in kaj jih najbolj pritegne in še več o Davidu Prelogu pa v lokalnem časopisu BISTRIŠKE NOVICE.