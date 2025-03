Konjice: Razpis za ravnatelja*

*** oglasno sporočilo

SVET VRTCA VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Usnjarska cesta 12

3210 Slovenske Konjice

Razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA – M/Ž

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določilom prvega odstavka v zvezi s petim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, mandat bo nastopil predvidoma dne 1.9.2025. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju), vključno s potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli sodišču zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) in potrdilom o nekaznovanosti (potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, izda ga Ministrstvo za pravosodje), pošljite do 25. 3. 2025, na naslov: SVET VRTCA, VRTEC SLOVENSKE KONJICE, Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ.«

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku, po zaključenem postopku.

