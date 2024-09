Zdravstvo tudi na Bistriškem v zmeraj slabšem stanju

Zdravstveni dom v Slovenski Bistrici je tik pred razširitvijo, medtem ko zdravniki od tam odhajajo hitreje kot prihajajo novi. Zakaj? Ali drži, da odhaja tudi ginekolog? V zadnjih avgustovskih dneh smo se pogovarjali s strokovnim vodjem Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Petrom Vukovićem, dr. dent. med. spec. ped.

Iz bistriškega zdravstvenega doma zdravniki v zadnjih letih množično odhajajo. Zakaj?

Glede odhajanja zdravnikov in zdravstvenega osebja naš zdravstveni dom ni nobena posebnost. Javno zdravstvo je v Sloveniji v vse slabšem stanju, ukrepanja so prepozna ali jih ni. Vse več je tudi birokracije, ki dodatno obremenjuje zaposlene. Zato si zdravstveni kader, predvsem mlajši, išče nove priložnosti bodisi pri zasebnikih ali v tujini.

Nekateri zdravstveni domovi po Sloveniji se poslužujejo iskanja zdravnikov na tujih trgih, predvsem v državah nekdanje Jugoslavije. Se te prakse poslužujete tudi vi?

Nič nimamo proti zaposlitvi zdravnikov iz držav bivše Jugoslavije, vendar to pri nas do sedaj še ni bila opcija. Vedeti namreč morate, da birokratski postopki za zaposlitev tujega zdravnika trajajo najmanj 1 leto ali več. V tem času bo izobraževanje končala še ena naša specializantka družinske medicine, teh imamo trenutno pet. Enako velja tudi za pediatre. Ker država v preteklih desetletjih ni upoštevala potreb in projekcij po novih pediatrov, jih je zaradi tega v celi državi mnogo premalo.

Drži, da kmalu prihaja nova pediatrinja?

Točnega datuma prihoda nove pediatrinje vam še ne morem podati, ker so dogovori še v teku.

V zdravstvenem domu ste pred časom uvedli ambulanto za neopredeljene paciente. Kakšen je obisk v tej ambulanti?

V ambulanti za neopredeljene osebe v prvih mesecih ni bilo gneče, sedaj pa je zaradi odhoda zdravnice koncesionarke v pokoj vse več potreb po taki ambulanti. Če bo potreba po taki ambulanti še naraščala, v zdravstvenem do prihoda novega koncesionarja predvidevamo povečanje ambulante za neopredeljene osebe. V tem primeru je to vse, kar lahko kot javni zavod storimo, kajti koncesije so pod izključno pristojnostjo občine Slovenska Bistrica in ne naše ustanove.

Konec septembra prihaja nova družinska zdravnica …

Konec septembra res prihaja zdravnica družinske medicine, ki je pri nas že bila zaposlena. Načeloma bo nadomestila ambulanto dr. Antolinc Košat, ki je sedaj koncesionarka v Mariboru. Vse informacije v zvezi s pričetkom delovanja ambulante bodo objavljene na spletni strani zdravstvenega doma, bo pa zdravnica seveda vpisovala tudi nove paciente.

Intervju je v celoti objavljen v aktualni septembrski številki Bistriških novic. (A. S.)