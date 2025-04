17. seja Mestnih svetnikov MOC : Seja dodobra razburkala vzdušje

Predlogi povezani s spremembo parkirnega režima v starem mestnem jedru so bili tisti, ki so najbolj razburkali razpoloženje na tokratni mestni seji.

Mestna občina Celje (MOC) si z različnimi ukrepi trajnostne mobilnosti že kar nekaj časa prizadeva za manj motoriziranega prometa v starem mestnem jedru. Na tokratni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so se tega želeli lotiti s predlogom za korenito spremembo parkirnega režima v starem mestnem jedru.

Ena od predlaganih sprememb, ki je še posebej razburkala vzdušje v dvorani, se je nanašala na parkirišče Spodnji grad, ki bi ga s predlaganim ukrepom spremenili v modro cono. S tem bi bilo le-to v prvi vrsti namenjeno kratkotrajnemu parkiranju do dve uri in ne več za ves dan. Podobno spremembo so predlagali tudi za parkirišče Cankarjeva ulica – pasaža, vendar je bil za mestne svetnike ta predlog manj sporen.

Kaj bi se zgodilo, če bi Spodnji grad postal modra cona?

S predlagano rešitvijo želijo župan Matija Kovač in strokovne službe razbremeniti omenjeno parkirišče, ki je sedaj do 15. ure čez teden praktično polno zasedeno. Namesto tega predlagajo, da se vozniki preusmerijo na parkirišča na obrobju starega mestnega jedra, kot so Vrunčeva, Tkanina in Mestni park, ali – še bolje – v parkirni hiši Celeia park in Glazija, ki sedaj v času največje gneče ostajata nezapolnjeni. Mestni svetniki so po večini izrazili mnenje, da bi takšna korenita sprememba skoraj zagotovo prinesla več težav kot rešitev.

Kaj vse so povedali, preberite v aktualni številki časopisa Celjan. Tam pa vas čaka tudi odgovor na to, zakaj so nekateri svetniki protestno zapustili sejo že po prvi točki. (MH)