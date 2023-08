Simbijevi zbirni centri za odpadke bodo odprti tudi med prazniki

Večina zbirnih centrov v upravljanju družbe Simbio bo odprta med vikendom in prazniki.

V ponedeljek poteka odvoz odpadkov iz gospodinjstev po rednem urniku, skladno z letnim urnikom pa odvoza odpadkov na praznični torek, 15. avgusta, ne bo, ampak bo ta že v soboto, 12. avgusta.

Vsi, ki jim je poplava odnesla zabojnike za odpadke, naj to sporočijo Simbiu in do dostave novih zabojnikov ločeno zbirajo odpadke v vrečkah.

ZBIRNI CENTRI

ZC Bukovžlak

V četrtek in petek bo odprt po rednem odpiralnem času: 6.00 do 20.00.

Odprt: sobota, 12. 8., nedelja, 13. 8., ponedeljek, 14. 8., torek, 15. 8.

Ura: 7.00–16.00

ZC Žalec

Odprt: četrtek, 10. 8., petek, 11. 8., sobota, 12. 8., nedelja, 13. 8., ponedeljek, 14. 8., torek, 15. 8.

Ura: 10.00–17.00

ZC Prebold

Odprt: četrtek, 10. 8., petek, 11. 8., sobota, 12. 8., nedelja, 13. 8., ponedeljek, 14. 8., torek, 15. 8.

Ura: 8.00–12.00

ZC Braslovče

Odprt: četrtek, 10. 8., petek, 11. 8., sobota, 12. 8., nedelja, 13. 8., ponedeljek, 14. 8., torek, 15. 8.

Ura: 7.00–13.00

ZC Polzela – Andraž

Četrtek, 10. 8., in petek, 11. 8.: 10.00–16.00

Sobota, 12. 8.: 8.00–14.00

Nedelja, 13. 8., ponedeljek, 14. 8., in torek, 15. 8.: 8.00–14.00

Ostala zbirna centra – Vojnik in Vransko – bosta odprta po rednem urniku.

ODVOZ ODPADKOV MED PRAZNIKI

Vse uporabnike storitev, ki imajo odvoz odpadkov ob torkih, obveščamo, da bo odvoz zaradi praznika, Marijinega vnebovzetja, potekal že v soboto, 12. avgusta, namesto na praznični torek, 15. avgusta. Prosimo, da pripravite vaše zabojnike za odpadke že v soboto, kot jih običajno na dan odvoza!

V ponedeljek, 14. avgusta, pa bo odvoz potekal po rednem letnem urniku kljub novemu prazniku dnevu solidarnosti.

ZABOJNIKI, KI JIH JE ODNESLA POPLAVA

Vsa gospodinjstva, ki jim je povodenj uničila ali poškodovala zabojnike, nam lahko pošljejo e-sporočilo s podatki o vrsti zabojnika in naslovu ali nas pokličejo za dostavo novih.

Poskušali jih bomo dostaviti v najkrajšem možnem času, vendar zaradi povečanega obsega dela prosimo za razumevanje. V času do dostave novih zabojnikov ločeno zbirajte odpadke v vrečkah in jih na dan rednega odvoza oddajte na odjemno mesto (mesto, kjer so pred tem stali zabojniki).

