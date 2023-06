150 let Cinkarne Celje ujetih na Pelikanovih fotografijah

Minuli teden so v Fotohiši Pelikan, v Galeriji Božena, otvorili novo začasno razstavo. Tokrat gre za fotografsko razstavo ‘Zgodovina Cinkarne skozi objektiv mojstra Pelikana’.

Podjetje je razstavo številnih do zdaj še neobjavljenih fotografij odprlo v počastitev 150-letnice ustanovitve podjetja in 50-letnice začetka proizvodnje pigmenta titanovega dioksida. Na razstavljenih fotografijah so upodobljeni motivi življenja in dela v tovarni v letih od 1920 do 1970.

Umetniški program ob otvoritvi je potekal pred Fotohišo Pelikan, v njem pa sta nastopila plesalka Sandra Jazbec in harmonikar Andrej Kos, oba iz Glasbene šole Celje. »Stati inu obstati, znamenite Trubarjeve besede, bi lahko opisale tudi naše podjetje,« je v pozdravnem nagovoru povedal predsednik Uprave Cinkarne Celje, Aleš Skok, in dodal, da je častitljiva obletnica za podjetje zagotovo velika prelomnica, a tudi izziv. »150 let Cinkarne Celje je tudi 150 let ustvarjanja identitete Celja kot industrijskega in delavskega mesta,« pa je v svojem nagovoru dodal celjski župan, Matija Kovač.

Kot je povedal dr. Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC), se je z odprtjem Cinkarne začelo spreminjati tudi samo Celje, krajinsko, družbeno, kulturno in socialno, ter tako sčasoma postalo to, kar je danes – delavsko oz. industrijsko mesto. Prav to je videti tudi na fotografijah. Tehnična direktorica Cinkarne Celje, Nikolaja Podgoršek Selič, ki je skupaj z Egonom Horvatom iz MNZC tudi soavtorica razstave, pa je dodala: »Danes si bomo imeli priložnost ogledati nek čisto drugačen čas za vse. Težek čas, čas pomanjkanja, ko pa nečesa zagotovo ni primanjkovalo – tovarištva in občutka pripadnosti podjetju.« (MH)