13-letnik ujel orjaškega soma

Pri lovljenju krapa na Šmartinskem jezeru je som močno presenetil mladega 13-letnega ribiča Amadeja Matevžiča. Ribolov ga navdušuje že vrsto let. Za to sta ga v prvi vrsti navdušila oče in sestra, ki se s tem ukvarjata že dalj časa. Mladi Amadej si je že dolgo želel ujeti gromozanskega soma, tokrat pa se mu je želja tudi uresničila, ko je ravno som ugriznil v Amadejevo slastno vabo, Danijeve brikete, ki so sicer namenjeni in izdelani izključno za lovljenje krapov.

Natančno dolžino soma, 2,46 metra ,je nato izmeril gospodar Dominik Zlodej iz Ribiške družine Celje. Po merjenju je bil som izpuščen nazaj v svoje varne globine. Predvidevajo, da je bil težak okoli 90 kilogramov ali celo več. Foto: Amadej in Ervin Matevžič.

Oglas