Minuli petek in soboto je na celjskem Starem gradu znova, že 13. leto, potekalo taborniško tekmovanje GROF. Odlično obiskano tekmovanje so organizirali prostovoljci Društva tabornikov Rod II. grupe odredov Celje, ki združuje otroke in mladino iz Celja in okolice. Tekmovalci so se po okoliških hribih in dolinah prebijali skozi orientacijske izzive in šaljive igre. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

