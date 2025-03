100.000 evrov za obnove uličnih fasad, streh in sakralne dediščine

Mestna občina Celje z javnim razpisom spodbuja k trajnostni obnovi stavb v mestu.

Na Mestni občini Celje (MOC) so konec februarja objavili javni razpis za sofinanciranje obnov sakralne dediščine, uličnih fasad in streh. V letošnjem občinskem proračunu so za ta namen zagotovili 100.000 evrov, in sicer 80.000 evrov za obnovo uličnih fasad in streh v starem mestnem jedru ter 20.000 evrov za obnovo sakralne dediščine. S tem želijo spodbuditi trajnostno obnovo stavb in prispevati k lepšemu ter atraktivnejšemu videzu mesta.

Dva sklopa razpisa

Prvi sklop Javnega razpisa za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v MOC se nanaša na sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh, ki se obnavljajo sočasno s fasado ali najkasneje 5 let po obnovi fasade na stavbah v starem mestnem jedru. Gre za stavbe, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele obnove stavb na območju mestnega križa oziroma peš cone, Razlagove in Maistrove ulice ter Muzejskega trga. Upravičenci do denarja so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju.

Drugi sklop razpisa zajema sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v MOC. Pri obeh sklopih so upravičeni stroški investicij, ki so se začele po 19. aprilu lani in katerih gradbena dela bodo končana najkasneje do konca oktobra letos. Rok za prijavo je 11. april, več informacij je na spletni strani MOC. (UC)