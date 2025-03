10 smučarskih dni

Tudi celjsko smučišče na Celjski koči se je soočilo s slabo smučarsko sezono zaradi pomanjkanja snega.

Gregorjevo je napovedalo prihod pomladi, a prave zime tako in tako ni bilo. Milim zimam brez naravnega snega se skušajo prilagoditi vsa smučišča, tudi na Celjski koči. »Prav zaradi pomanjkanja snega in visokih temperatur ter predvsem toplotnih inverzij, ko je bilo na Celjski koči bolj toplo kot v dolini, v teh okoliščinah ni bilo možno izdelovati kompaktnega snega, zaradi česar smo imeli v letošnji sezoni manj smučarskih dni kot v preteklosti,« nam je pojasnil Ado Kundih iz družbe ZPO, ki opravlja s smučiščem. Ob neugodnih vremenskih razmerah so tako uspeli zagotoviti skromnih deset smučarskih dni, pa še takrat je obratovala le polovica proge. »Otroški poligon pa je deloval 22 dni.«

Kljub nižjemu številu uporabnikov niso zanemarili pomena varnosti: »Za red in varnost na našem smučišču skrbita nadzornik in reševalec, prav tako pa sledimo vsem varnostnim standardom.«

Zlata vredno za prve zavoje

Neugodne razmere, ki so posledica vremena, niso bile privlačne za smučarje, zato so jih našteli manj kot običajno: »Imeli smo za približno tretjino manj smučarjev kot v pretekli sezoni.«

To se odraža tudi na zasedenosti hotelskih storitev, saj je večina smučarjev domačinov, ki torej ne koristijo uslug nočitev. Se pa, tako kot pohodniki, lahko okrepčajo v hotelski restavraciji, kjer ponujajo tudi enolončnice in domač jabolčni zavitek. Več o tem pa vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan.