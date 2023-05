10. obletnico Marketa Oplast Tepanje obeležili dobrodelno in zabavno

10. obletnico delovanja Marketa Oplast Tepanje so minuli petek obeležili v Tepanju.

Pred desetletjem so v kraju, ki je bil več let brez trgovine, novo prodajalno v sodelovanju z Mercatorjem odprli na pobudo Štefke in Toneta Ofentavška.

Ob jubileju so za obiskovalce pripravili popoldanski zabavni program, otrokom iz tepanjskega vrtca in šole pa so ob jubileju podarili ogled otroške predstave gledališča Pravljičarna. Vse obiskovalce so razveselili s palačinkami, burgerji in čevapčiči, dogajanje so popestrili ponudba piv in vinska fontana. Kupci so ta dan ob nakupu nad 20 evrov prejeli darilo, za zabavno vzdušje pa so poskrbeli glasbeni gostje.

