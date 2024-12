10. LETO DELOVANJA: Ponovno odprli Božičkovo tovarno daril

Glavni trg 8. Tu bo v naslednjih dneh doma Božiček.

Člani humanitarnega društva Enostavno pomagam so skupaj z županom Mestne občine Celje, Matijo Kovačem, odprli Božičkovo tovarno daril, da bodo lahko že deseto leto zapored razveselili otroke različnih starosti iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije.

Vsi srčni podporniki projekta lahko darilo za otroke oddajo in zavijejo vsak dan v tednu od 15. do 20. ure in med vikendom od 8. do 20. ure na Glavnem trgu 8 v središču mesta. Na voljo pa je tudi drugi način podpore, in sicer denarno nakazilo, darilo pa pripravijo prostovoljci društva.

Pomagajo tako posamezniki kot podjetja

December žal ni za vse družine najbolj čaroben čas v letu, saj po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija živi pod pragom tveganja revščine med 37.000 in 41.000 otrok, ki so stari med 0 in 17 let. Prav tej najranljivejši skupini želijo prostovoljci društva Enostavno pomagam z Božičkovo tovarno daril, ki jo letos prirejajo že deseto leto zapored, polepšati praznične decembrske dni. Z nakupom daril lahko pomagajo tako posamezniki kot podjetja.

»Vesel sem, da nam je danes uspelo zagnati jubilejno 10. Božičkovo tovarno daril, s katero želimo tudi letos obdariti vsaj 1000 otrok iz socialno šibkejšega okolja. Rad bi poudaril še, da darila osebno dostavimo na domove obdarjenih otrok, pri tem pa nam pomagajo tudi naši dolgoletni partnerji iz Poklicne gasilske enote Celje, prostovoljni gasilci iz Gasilske zveze Celje in Gasilske zveze Laško ter policisti iz Policijske uprave Celje,« je med drugim povedal predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam, Milan Ninić.

Vse podrobnosti o akciji najdete na njihovi spletni strani.