10 let društva Enostavno pomagam

Humanitarno društvo Enostavno pomagam, z Milanom Ninićem na čelu, je minuli teden praznovalo svojo 10-letnico.

Društvo Enostavno pomagam je dobro znano predvsem Celjanom, a tudi številnim drugim Slovencem. Pripravili so že nič koliko humanitarnih akcij in z njimi pomagali številnim ljudem, ki so se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov znašli v stiski. Zagotovo je eden njihovih najbolj prepoznavnih projektov prav Božičkova tovarna daril, s pomočjo katere že vrsto let osrečujejo otroke, ki se sicer ne bi mogli razveseliti tako lepih božičnih daril.

Zahvalili so se podpornikom in donatorjem

»Pred desetimi leti smo začeli to potovanje z enim preprostim ciljem: ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????. Vaša nesebična podpora je srce našega delovanja. Iskrena hvala za vsak trenutek, ki ste ga posvetili našemu skupnemu cilju – narediti svet boljši za vse. Skupaj smo dokazali, da dobrota resnično spreminja svet. Hvala vsem, ker ste bili in ste še del te neverjetne poti!« so zapisali člani društva na svoji Facebook strani.

Sicer pa so svojo 10. obletnico delovanja praznovali na prav poseben način. Organizirali so zelo lep dogodek, poln glasbe, umetnosti in druženja, kjer so pomemben jubilej proslavili s svojimi dolgoletnimi srčnimi podporniki, donatorji in prijatelji, ki so omogočili, da so vsa ta leta lahko izvajali aktivnosti in izpolnjevali svoj prvotno zadani cilj – enostavno pomagati.

Na omenjeni prireditvi so člani društva tudi podelili zahvale vsem tistim, ki so jim na njihovi poti pomagali delati dobro. »Za to smo se odločili kot zahvalo za nesebični prispevek, zaupanje, srčnost in vztrajnost, da so nas naučili, da je skupno delo in solidarnost ključnega pomena pri gradnji boljše skupnosti in prihodnosti,« so še zapisali na Facebook strani društva.