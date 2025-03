1. mesto na Brechtovem festivalu za konjiške gimnazijce

Gimnazijci Manca Levart, Jaka Leskovar, Sara Slapnik in Gal Stanovnik so pod mentorstvom profesorice Marjane Cenc Weiss sodelovali na ustvarjalnem natečaju ‘Kinder haben Rechte’ v sklopu Brechtovega festivala. Za natečaj so analizirali Brechtova dela, posneli video, podcast in radijsko igro, izdelali pogovorne kartice ter primerjali Bertolta Brechta s Franom Milčinskim – Ježkom. Svoje delo so objavili na Instagram profilu: @dag_gsk.

Njihova kreativnost je bila nagrajena s posebnim povabilom Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije v Ljubljani – 5-dnevnim potovanjem v Augsburg in udeležbo na festivalu. Strokovna žirija jih je nagradila z največ točkami in 1. mestom med vsemi sodelujočimi šolami z Bavarske in Slovenije. (E. N.)

