Slatinski dijaki navdušujejo z muzikalom

Za dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina so že štiri predstave muzikala Briljantina, s katerimi so navdušili razprodani dvorani v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah.

Uro in 15 minut trajajoča muzikal v angleščini je v izvedbi okoli 30 dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina izpod okrilja šole uspešno prodrla v javnost. Vsakič je bila toplo sprejeta, občinstvo pa ni moglo skriti niti solza in besed presenečenja, navdušenja in spodbud. Po predstavi se je slišalo, da bodo obiskovalci prišli gledat Briljantino še enkrat in da je predstava povsem primerna tudi za najmlajše šolarje. V njej namreč ni nasilja, vulgarnosti ali prepovedanih besed, temveč ob razumljivi angleščini veliko kakovostnega pevskega in plesnega talenta z veliko mero prepričljivo odigranih dvanajstih gledaliških prizorov in izdelanih raznolikih igralskih značajev, ki ne prestopijo nobene meje vprašljivega okusa.

Več si lahko preberete v najnovejši številki Rogaških novic.

V tem tednu si lahko muzikal ogledate:

– v torek, 9. maja, ob 11.30 in 19.30 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah,

– v četrtek, 11. maja, ob 11.30 in 19.30 v Kulturnem centru Rogaška Slatina,

– v petek, 12. maja, ob 11.30 in 19.30 v Domu kulture Slovenske Konjice.