Poslednja srečanja Jožeta Tisnikarja

Galerija Kvartirna hiša v Celju bo drevi prizorišče odprtja razstave Poslednja srečanja, avtorja Jožeta Tisnikarja, na razstavi pa si lahko do konca februarja ogledate zbrana dela iz zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti. Avtorja predstavljajo s 15 slikami in deli na papirju, kjer so predstavljeni ključni trenutki človekove eksistence predvsem trenutek odhajanja, poslednja srečanja ob smrti posameznika. Minljivost je tista, ki najbolj zaznamuje dela Jožeta Tisnikarja.

Avtor je bil vsa leta zaposlen v slovenjegraški bolnišnici in je večino svojih let preživel kot obdukcijski pomočnik, vsak dan pa se srečeval s smrtjo, umrlimi ter žalujočimi svojci. Kot je pojasnila Katarina Hergold Germ, višja kustosinja, muzejska svetovalka iz Koroške galerije likovnih umetnosti je avtor zanimiv je tudi zato, ker se je sam priučil nekaterih slikarskih tehnik starih mojstrov. Zanj je zelo značilno, da je delal v tehniki jajčne tempere. Večina del je tako narejena v tej tehniki, nekatera pa so tudi risbe, oglje na papirju.