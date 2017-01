Lutke zabavale in ozaveščale šentjurske osnovnošolce

Minulo sredo so lutke zabavale šentjurske osnovnošolce. Lutkovno predstavo Dinozaver Tiko in veliki zob so v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur učencem Osnovne šole Franja Malgaja brezplačno odigrali člani lutkovne skupine domačega Izobraževalnega centra Eksena, ki so tudi avtorji predstave.

Iz Eksene so ob tem sporočili, da predstava otrokom na njim razumljiv in lahkoten način predstavi pojem strpnosti. Sledi vsebini Deklaracije o načelih strpnosti, ki so jo prevedli, ter Deklaraciji o otrokovih pravicah in Kurikulumu za vrtce.

