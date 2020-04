Župnik Jože Vehovar: “Čas je za ponastavitev ljudi!”

Jože Vehovar kot župnik v Rogaški Slatini službuje že skoraj desetletje. Človeku vedno želi pristopiti najprej kot človek. Pozdravlja vse tiste, ki jim pravimo, da so ljudje dobre volje, odprtega srca, ne glede na to, ali so verni ali ne.

Novico, da bo treba tudi cerkev zaradi epidemije začasno zapreti, je izvedel med mašo. Zelo težko mu je bilo pri srcu. Je pa poln optimizma. Na novo obdobje, ko ljudje ne morejo v cerkev, ko ne more maševati, se je hitro odzval in ‘uteho’ našel v fizičnem delu in molitvi. Trdo dela vsaj osem ur na dan. S sodobno tehnologijo ostaja v stiku s svojimi farani, saj nedeljske maše vodi preko prenosa v živo preko družbenega omrežja Facebook. Njegova vedrina in optimizem sta nalezljiva. Smisel za humor pa je ohranil tudi v času, ko se je svet na pol ustavil.

Verjamem, da imate tudi v času osame veliko dela, zato hvala, da ste si vzeli čas za pogovor z mano. Že nekaj tednov, od začetka razglasitve epidemije koronavirusa, smo v domači izolaciji, kar pomeni, da tudi v cerkev ne moremo. Kako se vi znajdete v tem času? “Ko se je to začelo, je bilo tik pred sveto mašo in ko sem bil v spovednici, sem dobil sporočilo naj grem takoj preverit direktivo slovenskih škofov. In tako sem šel, pol ure pred sveto mašo zvečer, preverit kaj se dogaja. In vidim, da od jutri naprej svetih maš več ni, cerkev se zapre, mašujejo duhovniki sami zase … in zraven vsa navodila, ki so tudi vam poznana. In povem vam, da sem bil v šoku. Nisem tega pričakoval, da bo šlo tako zares, tako na strogo. Tako sem takrat, tisti večer, komaj maševal. Zelo mi je bilo hudo. Ker smo navajeni biti z ljudmi, biti v občestvu – biti skupaj, je bil to velik šok. In seveda, še zdaj, po toliko dnevih, ko mašujem, so še vedno posebni občutki, ampak počasi se navajam tudi na to. Po drugi strani pa je to čas, ki nam omogoča, da živimo malo drugače.”

Navajamo se živeti drugače. Pa se vam zdi, da ko bo vse to za nami, se bomo ljudje kaj spremenili ali je vendarle prekratek čas za neke globlje spremembe, morda celo na bolje? “Prvo, kar bomo opazili, bo to, da bodo vsi kar naenkrat začeli delati spet po starih poteh. Vendar nekaj se bo začelo dogajati, ne bo več isto, kot je bilo. Govorim za našo generacijo. Nova generacija, ki bo prišla, si bo pa morala svoje življenje znova tlakovati s svojimi izkušnjami, s svojimi problemi, morda tudi s svojimi virusi. Jaz se ob tem, kar se nam dogaja, najprej spomnim, kar mi je nekoč rekla prijateljica, priznana mednarodna profesorica, kemik po poklicu in stroki: »Poslušaj, pa saj atomska bomba ni nič. Danes se lahko v laboratoriju ustvarijo bakterije, ki v treh tednih pokončajo svet.« In vidite, takorekoč se je v treh tednih ustavil svet …”

Kako se sam spopada s korona krizo, o pogrešanju ljudi in o občutkih v prazni cerkvi pa si lahko preberete v današnji sveži izdaji Rogaških novic. (Alenka Vodušek)