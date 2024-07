Županove petice najboljšim devetošolcem v Poljčane, Oplotnico in Makole

S priznanjem županova petica župani na Bistriškem nagradijo najuspešnejše učence ob zaključku šolanja. Kdo so letošnji dobitniki v Makolah, Poljčanah in Oplotnici?

V Poljčanah je županja dr. Petra Vrhovnik podelila županjine petice najuspešnejšim učencem, ki so zaključili Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane. Petico je prejelo 13 devetošolcev, ki so imeli povprečno oceno vseh zaključnih ocen zadnje triade 4,6 ali več. To so: Jernej Bauman, Matija Bauman, Neja Drozg, Timea Košič, Nina Lončarič, Lara Perdan, Perina Ela Pivec, Gabriela Plavčak, Kristjan Rebernik, Jakob Šabec, Jošt Šega, Mojca Kraus in Zala Šilc.

Župan Občine Oplotnica Matjaž Orter je županovo petico podelil učencem OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica. Prejeli so jo (od leve spodaj): Matija Tramšek, Laura Hren, Eva Višnar, Žana Ravnjak, Tadej Oblonšek, Eva Videčnik ter (od leve zgoraj) Hana Lakota, Ana Pučnik, Neža Kangler, Gal Očko, Ema Hatunšek Topolovec in Rok Pučnik.

Na OŠ Anice Černejeve Makole imajo letos štiri učence, ki so dosegli učno odličnost v vseh devetih letih šolanja. Župan Občine Makole Franc Majcen jim je 14. junija podelil zlate županove petice. Prislužili so si jih Maja Vtič, Špela Pavlič, Klemen Žolnir in Lovro Kegl.