Županja Kozjega Milenca Krajnc: “Ponosna sem na ljudi, ki poskrbijo za soljudi v svoji okolici!«

Občina Kozje v teh dneh praznuje svoj občinski praznik. Kljub temu, da praznične slovesnosti ne bo mogoče izvesti in da bodo nagrajenci na stisk roke morali še nekaj časa počakati pa bodo praznovali v mislih in srcih ter se veselili vsega lepega in dobrega kaj jim je namenilo preteklo leto v okviru njihove lokalne skupnosti. »Vsaka investicija katero občani vzamete za svojo ima neizmerno vrednost tudi za vse nas, ki sooblikujemo ta prostor,« je ob občinskem prazniku dejala županja Milenca Krajc s katero smo se pogovarjali ob praznovanju.

Letošnje obdobje je povsem drugačno od običajnega. Izredne razmere so odnesle možnost praznovanja, vendar pa to ne pomeni, da za to ne bo prišel primernejši čas. Kako bo potekalo letošnje praznovanje? »Pomlad ne ve za krizo, ki je nastala, ve pa da bo za njo prišlo poletje, nato jesen in zima. Žal pa tudi ljudje ne vemo kaj vse nam bo prinesla ta kriza in kako nam bo spremenila naša življenja. Letošnji materinski dan smo v vsej družinski lepoti praznovali doma v krogu svojih družin. Priprave na velikonočne praznike so potekale na umirjen sproščujoč način brez nekega hitenja po tem in onem in verjamem, da so bili ti prazniki še bolj duhovno poglobljeni, kajti bilo je veliko priložnosti za razmislek in druženje v krogu ožje družine. Tudi praznovanje občinskega praznika bo drugačno od tistih, ki smo jih vajeni, polnih dogodkov in prireditev, ki organizirajo naša pridna društva. Vse načrtovane prireditve, otvoritvene slovesnosti ter osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj našim nagrajencem bodo prestavljene na čas, ko bodo druženja in praznovanja spet mogoča. Ne glede na to pa bomo v svojih mislih in srcih praznovali naš praznik, praznik Občine Kozje in se veselili vsega lepega in dobrega kar nam je namenilo minulo leto v okviru naše lokalne skupnosti.«

Kaj županja počne v času karantene? Kako poteka vaš dan? »Upočasnjen tempo, ko enostavno ni nobenih dogodkov, prireditev … v svoji notranjosti še ne dojamem, da je tudi meni naklonjen čas, da sem potrkala na svoje srce in pogledala na svoje življenje. Nikogar ne obsojam, saj sem si ga sama izbrala, a ta kriza, tako kot vsem vam, poklanja trenutke, da se ozrem vase in poskušam poiskati svoj mir. Nenehno mrzlično hitenje, dogodek za dogodkom, vse obveznosti … vmes pa še biti žena in mama, gospodinja … ni in ni konca. Večkrat me kdo vpraša kako vse to zmorem in mu odgovorim, da zelo preprosto, samo svoje roke morem potisnit v zemljo. Neskončno sem hvaležna svojim staršem, da so mi privzgojili delovne navade in pripadnost naravi in neskončno sem hvaležna, da lahko živim in delam v izjemnem okolju z izjemni ljudmi. Kaj je torej zares vredno? Veliko je vprašanj, pa potres in vsa opozorila … ali jih bomo končno slišali in razumeli, ali nam bo narava še kaj poslala, da bi končno spoznali, da je res vreden vsak posameznik in, ne egoistično, ampak z ljubeznijo do sebe in drugih. Po vseh teh dneh aktivne koordinacije v boju z epidemijo sem soočena s številnimi zahtevnimi nalogami in izzivi, a s pomočjo izjemne ekipe sodelavcev je vse mnogo lažje in uspešnejše.«

V letu med obema praznikoma se je veliko postorilo, veliko projektov je bilo zaključenih, otvoritve pa ste načrtovali v času praznovanja. Kako bi ocenili preteklo leto in kaj ga je zaznamovalo? »Na vseh področjih smo izvedli veliko aktivnosti. Morebitni investitorji v poslovno obrtni coni bodo po sklepu občinskega sveta plačali do 70 odstotkov nižji komunalni prispevek. Veliko pozornosti smo namenili rekonstrukcijam občinskih cest, sanaciji zemeljskih plazov, gradnji kanalizacijskega sistema, vzpostavljali smo kanalizacijske sisteme za optično in vodovodno omrežje. V obeh šolah smo obnovili učilnice in jih računalniško opremili, obnovili smo tudi poslovne prostore. V športnem parku Podsreda smo zgradili večnamenski kozolec. Z nakupom stare pošte v trgu Kozje bomo z različnimi vsebinami oživeli prostor za medgeneracijsko in društveno življenje v kraju. Z nakupom avtocisterne in moštvenega vozila smo posodobili vozni park v PGD Lesično – Pilštanj – Zagorje in Kozje. Izvedli smo energetsko sanacijo prostorov Celjskih lekarn. V sodelovanju z ZD Šmarje smo popolnoma obnovili zobozdravstveno ambulanto, kupili nov zobni stroj, uredili vhod v postajo in čakalnico.«

Kaj bi ob koncu zaželeli vsem občankam in občanom? »Vsem občankam in občanom, iskreno čestitam ob občinskem prazniku hkrati pa zaželim obilo zdravja osebnega zadovoljstva ter uspehov na vaši in naši poti. Na koncu še misel Frančiška Asiškega »Naj mi bo dana moč, da SPREJMEM tisto, česar ne morem spremeniti; POGUM, da spremenim tisto, kar lahko; in MODROST, da razlikujem to dvoje,«

OSTANITE ZDRAVI, OSTANITE ODGOVORNI!«

