Župan Vitanja Mirko Polutnik še ne ve, ali bo znova kandidiral

Župan Vitanja Mirko Polutnik še ne ve, ali bo jeseni na županskih volitvah znova kandidiral. Za lokalni časopis NOVICE je povedal, da o tem še ne razmišlja in da bo pred odločitvijo pridobil tako mnenja domačih kot mnenja volivcev.

Minulo leto v občini Vitanje sicer ocenjuje kot zadovoljivo. V daljšem prispevku, ki bo jutri objavljen v novi številki NOVIC, med drugim izpostavlja, da bi lahko uresničili več projektov, če bi bila država prijaznejša pri financiranju občin. Med večjimi naložbami lanskega leta izpostavlja tudi ureditev ceste na Hudinji, do pokopališča in pešpoti na Hriberco, pa avtobusne postaje v Sp. Doliču, dodatnega oddelka vrtca in prostorov za dve društvi, ….

