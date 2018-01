Župan Oplotnice Matjaž Orter še za en županski mandat

Župan Oplotnice Matjaž Orter se bo potegoval še za en županski mandat, je napovedal za lokalni časopis NOVICE. Na letošnjih županskih volitvah, ki bodo jeseni, bo tako znova kandidiral. Minulo obdobje v občini Oplotnica pa Orter ocenjuje kot uspešno, saj so supeli izvesti več naložb, med drugim so asfaltirali cesto Božje –Koroška vas, izgradili novi vodovod Kovaški Vrh – Brezje, dva nova oddelka vrtca v Oplotnici, …

Več o projektih, ki so jih na Oplotniškem uresničili v letu 2017, pa v novi številki NOVIC.