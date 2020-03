Župan odredil zaprtje Mercator Marketa Zreče

Enota nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice je bila danes okrog 14.00 ure aktivirana na intervencijo zaradi klica osebe s bolečino prsnem košu, s spremljajočo rahlo povišano telesno temperaturo in kašljem.

Oseba sicer neposrednega stika z okuženo osebo s korona virusom ni navajala, prav tako oseba ni bila na potovanju v tujini. Zaposlena je v administraciji trgovine. Oseba je bila obravnavana v skladu s protokolom obravnave bolečine v prsnem košu in protokolom obravnave osebe s sumom na okužbo s koronavirusom.



Na samem kraju je ekipa NMP poleg zdravstvene obravnave izvedla prezračevanje prostorov, razkuževanje okolice, ostalemu osebju so bila podana navodila. Oseba je bila pripeljana na zdravljenje, kjer bodo opravili tudi testiranje na okužbo s koronovarisom in kjer bo oseba sprejeta v nadaljnjo obravnavo zaradi osnovnega problema.

Občinski štab Civilne zaščite občine Zreče je bil seznanjen z dogodkom in postopki. Župan je odredil zaprtje trgovine Mecator Market Zreče od 16.00 do preklica.

Aktivirana je bila enota GEŠP iz PGD Zreče, ki je izvršila dekontaminacijo prostora.

“V primeru pozitivnega rezultata testa stopimo v kontakt z zaposlenimi in se jim odredi 14 dnevno samoizolacijo,” so sporočili iz občinskega štaba Civilne zaščite. Trgovina je torej zdaj zaprta, pričakujeo, da bodo rezultate testov dobili do večera. Če bodo neagtivni, bo trgovina jutri odprta.