Župan Občine Vitanje razrešil direktorico občinske uprave

Župan Občine Vitanje Slavko Vetrih je ta teden uradno nastopil s svojim štiriletnim mandatom. Danes je razrešil aktualno direktorico občinske uprave Barbaro Mikuš Marzidovšek, kar je potrdil tudi za lokalni časopis Novice, spletni portal novice.si in Radio Rogla.

Župan Slavko Vetrih je ob tem povedal: “Glede na izrecno voljo volivcev in prošnjo zaposlenih in na podlagi moje diskrecijske pravice, ki je določena o Zakona o javnih uslužbencih, sem sprejel odločitev o razrešitvi direktorice občinske uprave in s tem tudi odločitev o prenehanju delovnega razmerja.” Dodal je še, da uslužbenki pripada odpravnina.

Na mesto direktorice občinske uprave Občine Vitanje je za obdobje pol leta imenoval vršilko dolžnosti. To je postala Romana Holobar, ki je bila doslej na vitanjski občini zaposlena kot višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.