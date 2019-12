Župan Štor Miran Jurkošek je ribaril z denarnico na trnku

Župan občine Štore Miran Jurkošek pravi, da bi je bil kot najstnik bolj sramežljiv, a to še zdaleč ne pomeni, da s prijatelji niso kakšno ušpičili.

Gospod Jurkošek, kako vstopate v nov dan? Imate kakšne posebne jutranje rituale?

V nov dan vstopam vedro, optimistično, vedno z levo nogo, tak je namreč položaj postelje. (smeh) Skratka, brez posebnih ritualov.

Če vam omenim otroštvo – kateri spomini najprej privrejo na površje?

V spomin so si mi najbolj vtisnile športne in druge dogodivščine, ki sem jih doživljal v družbi številnih vrstnikov na Pečovju in v okolici.

Za kaj ste najbolj hvaležno mami in očetu? Kako sta vas vzgajala?

Vzgoja je najpomembnejša pri odraščanju vsakogar, kar sta moja mamica in očka opravila z odliko. Za to sem jima iskreno hvaležen. Privzgojila sta mi delovne navade, srčnost in poštenost.

Ste bili živahen najstnik?

Kot najstnik sem bil bolj miren in sramežljiv. Otroštvo je bilo v tako veliki druščini, kot sem jo že omenil, sicer več kot pestro in dinamično. V soseski, kjer sem se družil s sovrstniki, smo seveda tudi kakšno ušpičili. Še danes se nasmejimo, ko obujamo spomine na ribolov z denarnico na trnku. (smeh)

Danes še ribarite? Kakšni so vaši hobiji?

Današnji vse bolj hiter ritem življenja poskušam vsaj nekoliko uravnotežiti s športnimi aktivnostmi, kot so košarka, kolesarstvo, tenis, badminton, smučanje, pohodništvo in jadranje.

Kaj je vaše vodilo v življenju?

Vztrajnost, dinamičnost. Če se nečesa lotim, izpeljem do konca.

Čemu bi se najtežje odrekli v življenju?

Najtežje bi se odrekel družini in prijateljem. Pa tudi socialni vključenosti – družbi.

Kakšne ljudi spoštujete? Kaj jih osebnostno odlikuje?

Pri ljudeh najbolj cenim oziroma spoštujem iskrenost, delavnost, zagnanost.

Kakšno je vaše idealno kosilo?

Poleg klasičnega nedeljskega kosila, ki ga pripravita žena ali mamica, imam zelo rad tudi morsko hrano. Idealno morsko kosilo bi bilo – za predjed hobotnica v solati in kapesante, glavna jed pa zobatec na žaru.

