Župan mag. Marko Diaci: “Na prvem zmenku sem bil osnovnošolsko zmeden”

Župan mag. Marko Diaci. Tokrat ga nismo spraševali o razvojnih načrtih in izzivih šentjurske občine.

Gospod Diaci, zima je pred vrati. Je to vaš najljubši letni čas?

Ne, zima še zdaleč ni moj najljubši letni čas. Pomlad, poletje in jesen so mi veliko bolj pri srcu.

Prebirate horoskop?

Lagal bi, če bi rekel, da ga nikoli ne preberem. A zelo redko. Po horoskopu sem riba, rojen sem namreč marca.

V kaj verjamete?

Verjamem v rek – sam si pomagaj in bog ti bo pomagal.

Kaj so po vašem mnenju odlike odličnega župana?

Delavnost, korektnost, vizija.

Kakšen oče ste? Si pogosto vzamete čas za pogovor s sinom?

Moj sin je star 22 let, je samostojna oseba. Zato posebnega pogovora ne potrebuje več. Mislim, da gre po pravi poti in mu želim vse najboljše. Vsak je svoje sreče kovač. Naučil sem ga delati, kar je danes največji uspeh in žal vedno manj pomembna vrednota.

Kakšen otrok ste bili vi? Kaj vas je najbolj navduševalo?

Mislim, da sem bil vzoren otrok. Navduševal me je šport.

Kakšno popotnico sta vam dala starša za življenje? Kaj sta poudarjala pri vzgoji?

Bil sem otrok delavske družine, povezane z Železarno Štore. Starša sta mi privzgojila temeljne vrednote.

Kakšne ocene so prevladovale v osnovnošolski in srednješolski redovalnici?

Večinoma petice.

Kakšno glasbo ste poslušali kot najstnik?

Moja najstniška leta so minevala v rock ritmih. Poslušal sem skupine Queen, Dire straits, Pink Floyd, Martin Krpan…

Kakšen je bil vaš prvi romantični zmenek in kdaj?

Zgodil se je v mojih osnovnošolskih letih. Kakšen je bil? Bil je osnovnošolsko zmeden.

