Zreško: Župnik Stanko Krajnc bo še nekaj časa odsoten

Župnik Stanko Krajnc z Gorenja nad Zrečami je bil zaradi zdravstvenih težav en mesec na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Pred nekaj dnevi pa so ga premestili v Terme Dobrna, kjer bo okreval še nekaj časa. Kot nam je povedal zreški župnik Peter Leskovar, se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje, zato se zahvaljuje za molitveno podporo. Tako se mnogi že veselijo njegove čimprejšnje vrnitve. Župnik Stanko Krajnc je konec marca dopolnil 60 let. Že od leta 1992 je župnik pri sv. Kunigundi na Gorenju in sv. Lambertu na Skomarju.