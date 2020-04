Zreško: Podjetje Galero dela nemoteno

Zreški Galero tudi v času epidemije ob poostrenih varnostnih ukrepih posluje nemoteno. Podjetje, ki zaposluje 21 ljudi, proizvaja orodja za brizganje plastike. Po besedah Roberta Gačnikarja so v največji meri vezani na nemški trg. Odvisni pa so tudi od avtomobilske industrije, zato sčasoma pričakujejo upad naročil. »Zaenkrat še normalno poslujemo, smo se pa bili prisiljeni prilagoditi novim razmeram, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa. Glede naročil namreč že beležimo manjši upad, posebej v avtomobilski panogi. Upam da bo, če bo potrebno, vladna pomoč dosegla tudi nas in našo dejavnost. Sicer pa v prihodnost gledamo optimistično in upamo, da se bodo razmere čimprej normalizirale,« je še povedal Robert Gačnikar. V podjetju Galero poleg orodja za brizganje plastike izdelujejo tudi orodja za brizganje gume ter orodja za ekstruzijo. Prav tako orodja za preoblikovanje pločevine in tlačno litje.

