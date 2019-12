Zreško: Nova knjiga o Brinjevi gori

Na Brinjevi gori zvon zvoni. Tak je naslov knjige, ki jo je ob 250-letnici cerkve Matere Božje na Brinjevi gori napisal Zrečan Martin Mrzdovnik.

Da je knjiga dobila naslov po znani romarski pesnitvi ni naključje, saj je Brinjeva gora priljubljena romarska pot. Brinjeva gora je posvečen kraj. Posvečen z globoko vero romarjev, ki so sem romali v minulih 250. letih, je v predgovoru knjige napisal nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl in dodal, da je 250-letnica častitljiv jubilej, ki ni zgolj spomin, je predvsem vabilo in spodbuda, da bi to priljubljeno svetišče olepšali z vero in ljubeznijo.

Kaj lahko beremo?

Dogodka ob predstavitvi knjige v Zrečah se je med drugim udeležil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek. Predstavil je številne knjige, ki so jih našli v cerkvi Matere Božje in orisal njihov razvoj skozi stoletja. Zbrane je prav tako nagovoril avtor knjige Martin Mrzdovnik, ki je gradivo zanjo zbiral kakšno leto dni. »V knjigi so med drugim izpovedi romarjev iz Zreč in drugih krajev. Prav tako pišem o slikarjih Matiji Bradeškem in Antonu Jožefu Lerhingerju, ki sta poskrbela za lep izgled cerkve ter o dogodkih, ki so kakorkoli povezani z Brinjevo goro. Tod niso bili le romarski shodi, ampak tudi kulturni in narodnobuditeljski. Ob izjemnih dogodkih se je tako na Brinjevi gori zbralo tudi po več tisoč ljudi,« je povedal Mrzdovnik. Župnik Peter Leskovar pa je spregovoril o obnovi cerkve Matere Božje in načrtih. Med drugim želijo obnoviti fresko za oltarjem. Knjigo Na Brinjevi gori zvon zvoni je izdala župnija sv. Egidij Zreče, tam jo lahko za 9 evrov tudi kupite.