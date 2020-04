Zreško: V Fijavž Uroš Transport na letni ravni pričakujejo 15-odstotni upad prihodkov

V podjetju Fijavž Uroš Transport d.o.o., ki obsega dejavnosti transporta, servisa ter pralnico tovornih vozil in polnilnico vode, so takoj ob razglasitvi epidemije uvedli preventivne ukrepe. »Vse zaposlene smo opremili z varnostno in zaščitno opremo. Nekaterim zaposlenim v upravi pa smo omogočili delo od doma. Za naše dejavnosti na srečo ni bila uvedena prepoved dela. Kljub temu pa beležimo približno 30 odstotni upad prometa. Ta je posledica manjše potrošnje in začasno prenehanje obratovanja nekaterih naših naročnikov,« pravi lastnik in direktor Uroš Fijavž.

Trenutno imajo 141 zaposlenih, velik del zaposlenih v transportu predstavljajo tujci. Nekaj jih je po odhodu domov ostalo v karanteni na njihovem domačem naslovu, nekaj zaposlenih pa je na koriščenju dopusta.

Kot je še dodaja Uroš Fijavž, ukrepe vlade v pozdravljajo, saj bodo v pomoč manjšim podjetjem in samozaposlenim. »Naše podjetje pa se med do sedaj sprejetimi ukrepi pomoči žal ne bo našlo. Če se bo delo nadaljevalo v naslednjih dveh tednih, pričakujemo približno 15-odstotni upad letnih prihodkov. Če bodo izredne razmere trajale še dlje, pa gospodarske škode ne znam napovedati. Vsekakor bomo previdni z investicijami, ki niso nujne. Posvetili se bomo aktivnostim za ohranitev delovnih mest in dosedanjega obsega poslovanja.«