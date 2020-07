Zreško: Eva Posilovič je zlata maturantka

Eva Posilovič iz Zreč, dijakinja l. gimnazije v Celju, se je na letošnji maturi izvrstno odrezala in pridobila naziv zlata maturantka.

Iskrene čestitke, Eva. Si pričakovala, da bo uspeh na maturi zlat?

Hvala za čestitke. Ne, tako dobrega rezultata nisem pričakovala. Moja motiviranost je bila usmerjena zgolj v to, da bi dosegla pogoje za vpis na želeno fakulteto. Vedela sem, da se moram potruditi, saj so omejitve za vpis na Medicinski fakulteti v Ljubljani zelo visoke. Seveda sem pa doseženega rezultata res zelo vesela.

Kdo ti je prvi čestital? Si proslavila?

Prva mi je čestitala mami, saj sem ji za rezultat povedala le kakšno minuto po objavi. Priznam, da sva skupaj potočili kakšno solzico veselja. Takoj po podelitvi maturitetnih spričeval sem se poveselila s sošolci, popoldan pa smo zbrani v krogu družine malo proslavili in nazdravili.

Kako si se pripravljala na maturo? Zaradi korone so bile priprave nekoliko drugačne kot sicer.

Letošnje priprave na maturo so za vse dijake bile nekoliko specifične in vsak se je moral znajti in organizirati po svoje. Glede na spreminjajoče se razmere so bile različne informacije, ali bo matura sploh izvedena, in če, v kakšnem obsegu, kar je zagotovo vplivalo na motivacijo in samo pripravo na maturo. Učenje bi potekalo drugače in bolj intenzivno v okviru normalnega po-uka, saj bi bili deležni dodatne razlage. Kljub temu so se profesorji trudili po najboljših močeh s poukom na daljavo. Sama sem se pripravljala tako, da sem reševala maturitetne naloge iz preteklih let. Snov sem praktično samo obnovila, saj se mi je obrestovalo prizadevno delo vseh štirih let. To toplo priporočam tudi vsem bodočim maturantom.

Gimnazijska leta se poslavljajo. Kje boš nadaljevala študij?

Zaključuje se obdobje, ki sem ga preživela na I. gimnaziji v Celju. Če bi še enkrat izbirala, bi ponovno bila »Kajuhova gimnazijka« Šola je zahtevna in zahteva resno in motivirano delo, profesorji so strogi, a hkrati tudi razumevajoči in življenjski. To se na koncu še kako obrestuje. Čaka me študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za ta študij sem se odločila, ker me že od nekdaj zanima zgradba in delovanje človeškega telesa. Zdravniški poklic pa sem izbrala tudi zato, ker te pomoč drugemu človeku izpopolnjuje in bogati. Zagotovo pa je k moji odločitvi pripomogla tudi starejša sestra Nina, ki na isti fakulteti zaključuje študij dentalne medicine.

Vedoželjna najstnica si. Kaj te še motivira?

Prosti čas rada preživljam s prijatelji, preberem kakšno dobro knjigo, pogledam kakšen film…Za vse to bo več časa zdaj, med počitnicami. Poleg tega se rada ukvarjam s športom, pri srcu sta mi odbojka in smučanje. Veliko časa preživim s svojima hišnima ljubljenčkoma. Kakšen dan pa preprosto lenarim.

Menda rada potuješ.

Res je. Rada odkrivam različne kraje in kulture, posebej pri srcu sta mi Portugalska in Francija, zato je bil moj izbirni predmet na maturi tudi francoščina. Zaradi razmer novega koronavirusa sem morala malo spremeniti svoje načrte. A vem, da bo še veliko priložnosti za potovanja v tujino. To poletje bom spoznavala še neodkrite, lepe kotičke Slovenije. Veliko časa bom preživela na morju in s prijatelji.