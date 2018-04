Zreški ljubitelji nogometa se danes veselijo. Igralci Nogometnega kluba Zreče so namreč na domači zelenici z 2:1 dobili lokalni derbi proti konjiški Dravinji. Šlo je za tekmo 3. slovenske lige – sever. “Mislim, da smo bili bolj motivirani in tudi bolj odločni, kot nasprotnik,” je med drugim takoj po tekmi povedal trener Zrečanov Damjan Flis.

