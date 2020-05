Zreški Unitur lani prvič v treh letih obstoja zabeležil pozitiven rezultat

Zreški Unitur, ki upravlja s smučarskim centrom Rogla in Termami Zreče in je v lasti Uniorja, je lani prvič v treh letih obstoja zabeležil pozitiven rezultat. Družba je ustvarila dobrih 21 milijonov evrov prihodkov. S tem je zastavljeni načrt presegla za nekaj manj kot tri odstotke, leto pa končala z 10.000 evri čistega dobička.

Kot pojasnjujejo v Uniturju, je dosežen rezultat posledica strategije, po kateri največ pozornosti namenjajo razvoju produktov z višjo dodano vrednostjo ter vsebini in kakovosti ponudbe. Usmerjajo se predvsem v razvoj doživljajske ponudbe, kar zmanjšuje vpliv sezonske ponudbe.

Konec preteklega leta je Unitur zaposloval skoraj 340 ljudi, v teh dneh na čakanje na delo od doma poslali več kot 80 odstotkov svojih sodelavcev.

V svojih hotelskih zmogljivostih so našteli dobrih 200.000 nočitev, kar je pomenilo 1,6-odstotno rast, pri tem pa je delež nočitev tujih gostov znašal 42-odstotkov. S strani tujcev so ustvarili kar desetodstotno rast nočitev, največ po zaslugi trgov iz arabskih držav, Avstrije, Nemčije, Madžarske in Italije.

Njihove zmogljivosti so bile lani v povprečju zasedene 53-odstotno, od tega na Rogli 42-odstotno, v Termah Zreče pa 68-odstotno.

Na Rogli so v zimski sezoni 2018/19 našteli 126 smučarskih dni in v tem času gostili skoraj 210.000 smučarjev, kar je slabe štiri odstotke več kot v sezoni prej, to pa pomeni, da je pri njih vsak dan v povprečju smučalo 1664 smučarjev.

Lani so izvedli tudi za skoraj dva milijona evrov investicij, med katerimi omenjajo obnovo hotela Rogla, nakup snežnega teptalca, stroja za obdelavo smuči ter televizorjev in programske opreme v hotelih. Tudi trenutne investicije se večinoma nanašajo na obnovo hotela Rogla ter opremo na Rogli in v Termah Zreče. (STA, V. M.)