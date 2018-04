Zreški Unior tudi lani uspešno

V zreškem Uniorju so tudi lani uspešno poslovali in tako nadaljevali večletni trend rasti. Kot je razvidno iz poročila o poslovanju, so za okoli 10 odstotkov povišali tako prihodke od prodaje kot čisti dobiček, pišejo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

Tokrat prvič v letnem poročilu niso vključeni podatki o poslovanju Uniorjevega turizma, ki so ga lani iz izčlenili v samostojno družbo. Vodstvo izpostavlja zlasti kadrovske težave, saj jim poleg deficitarnih kadrov zdaj primanjkuje še vseh drugih.

Podrobneje o tem v četrtkovi številki lokalnega časopisa NOVICE.