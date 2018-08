Zreški Unior sodeluje z najboljšimi kolesarji

Orodja zreškega Uniorja uporabljajo mehaniki svetovno uspešnih kolesarskih ekip. Vrhunske kolesarske ekipe, ki so krojile razplet zadnje francoske dirke imajo nekaj skupnega. Vse so osvojile vsaj eno etapno zmago in to, da so njihovi mehaniki uporabljali orodje iz Zreč. Uniorjev program kolesarskega orodja obsega že preko 400 visoko kakovostnih, v Sloveniji razvitih in izdelanih orodij. Na voljo je v več kot 60-ih državah sveta.

Več o uspehih zreškega podjetja preberite v eni naslednjih številk NOVIC.

FOTO: Unior