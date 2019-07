Zreški taborniki spet na Gorenju

Zreški taborniki tudi letos taborijo na Gorenju. Zbralo se jih je okoli 80, starih od 5 in 60 let. Dneve si zapolnjujejo s tradicionalnimi taborniškimi aktivnostmi, kot so bivakiranje, orientacija v naravi, postavljanje šotorov, lokostrelstvo, zabavajo se tudi na spretnostnih, kreativnih, športnih in zabavnih delavnicah. Ob tem pa tkejo dragocena prijateljstva, saj so se jim letos pridružili tudi vrstniki iz Rodu Bistre Savinje iz Šempetra. Trideset najstnikov, opremljenih z osnovno opremo za preživetje v naravi in obilo dobre volje, se je odpravilo na dvodnevni pohod po Pohorju, dolg 35 kilometrov. Spali so v bivaku, si pripravljali hrano na odprtem ognju in nanizali nepozabne spomine. Tabor bodo zaključili v soboto z zadnjim spustom zastave in večernim prižigom svečanega tabornega ognja. Taborniki bodo za starše in obiskovalce pripravili poseben program.

