Zreški taborniki na 41. poletnem taboru

Kar osemdeset tabornikov, starih med dve in devetinpetdeset let, je dober teden svojih počitnic preživelo na poletnem taboru Rodu Zelene Rogle iz Zreč, ki je bil tudi tokrat na Gorenju nad Zrečami. V skladu s taborniškim sloganom »Z naravo k boljšemu človeku« so otroci in mladostniki, večinoma člani Rodu Zelene Rogle iz Zreč julija nabirali nova znanja in izkušnje. Ustvarjali so nove spomine in se pri tem odlično zabavali. Ob prihodu so navdušene tabornike pričakali postavljen in urejen tabor ter nasmejani in »na akcijo« pripravljeni vodniki.

V dnevih, zapolnjenih z različnimi taborniškimi, okoljevarstvenimi, športnimi in zabavnimi aktivnosti, je čas kar prehitro minil. Taborniki se ob koncu tabora seveda že veselijo rednih taborniških sestankov, zabavnih tekmovanj in srečanj ter zimovanja na Skomarju v februarju prihodnje leto.