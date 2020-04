Zreški štab Civilne zaščite prejel nove donacije in napovedal aktivnosti za ta teden

V zadnjih dneh je Štab Civilne zaščite Občine Zreče prejel nove donacije različnih podjetij in posameznikov. Iz podjetja Grafoline so jim podarili 10 PVC zaščitnih mask. Od podjetja Unitur so prejeli nekaj več kot 2.800 jajc, ki jih delijo ranljivim skupinam preko Centra za oskrbo. Približno 1.000 jajc so tako posredovali Območnemu združenju Rdečega križa Slovenske Konjice in enako konjiškemu Lambrechtovemu domu.

Kaj pa so v štabu zreške civilne zaščite napovedali za ta teden? Po dve kirurški zaščitni maski bodo v četrtek razdelili še vsem občankam in občanom, ki so starejši od 60 let. Tisti nad 70 let so jih že prejeli. Prav tako v četrtek popoldne bodo v skladiščnih prostorih CZ lahko znova razkužilo za večstanovanjske objekte v občini Zreče prevzeli vsi hišniki oz. upravniki objektov. Predhodno se je sicer treba najaviti.

V štabu CZ pa so izdelali še letak, ki ga bodo razdelili v vsa gospodinjstva v občini. Na letaku so med drugim navedli vse najpomembnejše kontakte in informacije. Dodali so še, da bodo v petek in soboto pred veliko nočjo izvajali tudi dežurstvo in nadzor pred trgovinami v Zrečah. (Jure Mernik)

Foto: Občina Zreče