Zreški in vitanjski župan podpisala pogodbe z gasilci

Anekse k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe, ki delujejo v občinah Zreče in Vitanje, sta pred nekaj dnevi s predstavniki več organizacij podpisala župana Boris Podvršnik in Andraž Pogorevc. Občina Zreče je za vse podpisnike pogodb skupaj zagotovila 95 tisoč evrov, iz vitanjskega občinskega proračuna za leto 2023 bo šlo dobrih 40 tisočakov.

Zneski so ostali na nivoju zadnjih let. Gre pa za denar, ki je namenjen za izvajanje intervencij, izobraževanja, zdravniške preglede, zavarovanje oseb ter opreme, refundacije oz. nadomestila med intervencijo in podobno. Podrobneje, komu gre koliko, pa v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Občina Zreče

