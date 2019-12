‘Zreški’ GOGIX v vseh Intersparih

Poučno sestavljanko GOGIX bomo tudi po koncu te sezone oddaje Štartaj, Slovenija! lahko kupili na trgovinski policah. Podjetnik Ervin Prešiček iz Zreč je namreč podpisal pogodbo s predstavniki podjetja Spar Slovenija.

Izdelek bo mogoče kupiti v vseh trgovinah Interspar.

Spomnimo, da je Zrečan svoj izdelek jeseni predstavil v oddaji Štartaj, Slovenija! na POP TV in očitno navdušil kupce. Kmalu za objavo prispevka o njegovi poučni sestavljanki je prodaja na policah trgovinske verige namreč skokovito narasla.

Poučna sestavljanka

Gre za sestavljanko, ki nima navodil in načrtov, zato so ob sestavljanju otroci prepuščeni domišljiji. Kot navaja avtor, s tem krepijo logično in kreativno razmišljanje, grafomotorične spretnosti in prostorske predstave. Nastane lahko vse, od preproste vrtavke do zahtevnejših večnadstropnih konstrukcij. Sestavljanka sicer vsebuje več kot 185 kosov različnih elementov. Primerna je za odrasle in otroke, starejše od treh let. (N. K.)