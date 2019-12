Zreški godbeniki bodo ponovili praznični koncert

Tradicionalni praznični koncert, ki so ga zreški godbeniki pripravili na božič, bodo v začetku januarja ponovili.

Na božični dan so v zreški športni dvorani pripravili že 15. božično novoletni koncert Društva godbenikov Zreče.

Koncert je potekal v znamenju glasbe bratov Avsenik, saj je iztekajoče leto 2019 zveza slovenskih godb proglasila za njuno. Ker pa letos obeležujemo tudi 50 let od prvih korakov znamenitega Luisa Armstronga na luni, so v društvu izvedli tudi nekaj skladb na temo našega Meseca.

Skupaj z gosti

Predstavili so se številni odlični solisti, kot je na njihovih koncertih že v navadi. V goste so godbeniki tokrat povabili prijatelje iz ansambla Sekstakord, z godbo je zapela tudi flavtistka in jazz vokalistka Klara Veteršek. Besede je v celoto spletal Franci Podbrežnik Solčavski.

Novi predsednik društva Davorin Črešnik se je obiskovalcem zahvalil za vnovičen velik obisk in poudaril, da je za godbenike najlepše darilo vsako leto polna dvorana zadovoljnih poslušalcev, ki domov odnesejo lepe spomine in občutke. Obljubil je, da se bodo trudili in uživali v dobri glasbi tudi v bodoče.

Ponovitev koncerta bo v petek, 10.1.2020 v snežni dvorani na Rogli. Tudi tam vstopnine ne bo.