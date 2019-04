Zreški GKN prejel priznanje za poslovno odličnost

Letošnji prejemnik priznanja RS za poslovno odličnost je zreški proizvajalec zglobov za avtomobilsko industrijo GKN Driveline Slovenija. Podjetje je prejelo več kot 500 točk in bo upravičeno do mednarodnega certifikata. V agenciji Spirit si želijo, da bi pomen doseganja odličnosti prepoznalo čim več podjetij.

Kot je ob podelitvi dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, certifikat poslovne odličnosti pomembno poveča ugled podjetja na domači in mednarodni ravni, kar omogoča boljše poslovne rezultate. Prvi mož GKN Driveline Slovenija, Andrej Poklič, pa je zasluge za dosego odličnosti pripisal vsem zaposlenim in dobri komunikaciji v podjetju, kar je omogočilo oblikovanje učinkovitega kolektiva.

